Crisi Politica - Bertschy "Siamo in una fase di stallo"

"Approvato il bilancio, la responsabilità delle scelte politiche, in questa fase finale della crisi, spetta ora alle forze politiche che possono ritornare ad avere il ruolo di controllo e indirizzo dell'azione politica dei propri eletti. Questi ultimi giorni, se gestiti con buonsenso, possono diventare un'opportunità da cogliere proprio in questo senso" così, sulla sua pagina Instagram l'Assessore ai Trasporti Luigi Bertschy, intervenendo sulla crisi politica in atto.

"Siamo però in una fase di stallo - aggiunge - perché prioritariamente, i movimenti Alpe, UVP e Stella Alpina ritengono corretto valutare la possibilità di costituire una maggioranza e fare un governo, a patto ovviamente che siano garantiti condizioni e numeri seri, al fine di evitare la paralisi amministrativa e le conseguenti ricadute negative sui cittadini. L'Union Valdôtaine ha invece deciso, un mese fa, un diverso percorso politico, che chiude ogni possibilità di valutare e perseguire altre soluzioni per ovviare alla crisi".

"Nonostante la gravità della situazione - conclude - in assenza di un preciso mandato da parte delle forze politiche, non ho dato e non darò, come non lo hanno fatto gli altri eletti del gruppo, la disponibilità ad assumere incarichi" e "In attesa delle decisioni dei movimenti, come eletti di Alpe e UVP, abbiamo nuovamente ribadito l'opportunità e l'economicità di accorpare le prossime elezioni regionali a quelle comunali predisponendo una proposta di legge necessaria a raggiungere questo obiettivo".