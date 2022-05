Crisi maggioranza, l'UV ancora nicchia: “nessun accordo già stabilito”

"Non ci sono accordi già stabiliti, perché si stanno raccogliendo elementi da presentare alle proprie basi, così come non si cerca di nascondere nessuna intesa già delineata, poiché così non è".

A dirlo il presidente dell'Union Valdôtaine, Cristina Machet, che in questi giorni ha incontrato insieme alla commissione politica autonomista (Union Valdôtaine, Alliance/Vda Unie) le commissioni della Lega, dei Federalisti Progressisti-Partito democratico e di Pour l'Autonomie per trovare una soluzione alla crisi della maggioranza regionale.

Come spiega Machet, "nel corso degli incontri sono state sentite le posizioni delle varie componenti politiche sulle proposte programmatiche e le strade da percorrere per raggiungere gli obiettivi. È chiaro che non sempre questi percorsi collimano, e che le posizioni di una componente possono non essere in linea con un'altra. Si rende pertanto necessario trovare dei punti di incontro, con nuove consultazioni".

A tal proposito, sono previsti nei prossimi giorni altri incontri con gli altri gruppi presenti in Consiglio regionale, seguiti da un terzo giro di consultazioni, con l'intento "di incontrare ancora una volta le forze politiche dalle quali abbiamo ricevuto degli elementi e che adesso cerchiamo di incrociare”. Dopodiché, prosegue il presidente dell'Uv, “si arriverà con tutte le informazioni al Conseil Fédéral (che probabilemente sarà convocato dopo le elezioni comunali del prossimo 15 maggio) e a quel punto prenderemo una linea. Questo, sia chiaro, non incide sull'attività politico-amministrativa, che prosegue senza interruzioni il suo operato", ha specificato Machet.