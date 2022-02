Covid, posti ospedale in Piemonte. Lavevaz: "proposta non praticabile", Distort: "questa risposta non convince"

Con un'interrogazione a risposta immediata la Lega Vallée d'Aoste ha chiesto chiarimenti alla Giunta regionale in merito alla proposta della Regione Piemonte di accogliere pazienti Covid provenienti dalla Valle d'Aosta, in seguito declinata da Lavevaz.

Ad introdurre il tema il Consigliere del Carroccio Luca Distort : " Il Presidente Lavevaz, a nome e per conto di tutti i valdostani, ha declinato l'offerta pervenuta dal Presidente piemontese Alberto Cirio, malgrado i meccanismi statistici che, per natura dei piccoli numeri della nostra regione, rendano particolarmente probabile il passaggio in zona rossa, che scatta al decimo ricovero in rianimazione. Anche se i numeri attuali dei contagi sono in calo, non si possono escludere successive recrudescenze. Chiediamo quindi al Governo quale strategia abbia adottato per scongiurare l'ingresso in zona rossa e con quali costi, rispetto alle condizioni contenute nella proposta della Regione Piemonte".

Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz , ha però risposto " I valdostani non sono dei numeri da spostare in ambulanza per rispettare delle questioni statistiche. L'idea di ricoverare alcune persone in terapie intensive piemontesi, lontano dalle loro famiglie, avendo posti liberi in Valle d'Aosta, per non fare scattare la zona rossa, non è una soluzione ed è poco rispettosa dei nostri concittadini: sono stupito che si possa pensare il contrario. Questo è il motivo per cui abbiamo considerato impraticabile l'offerta del Presidente Cirio, pur ringraziandolo per la disponibilità e ribadendo l'importanza delle collaborazioni sanitarie tra Regioni" .