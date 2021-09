Convegno su flessibilità fiscale e zone franche, Bertin: "i nostri territori non sono solo il parco giochi delle metropoli"

Prima tappa della convenzione stipulata tra i Consigli delle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e l'Università degli Studi di Udine, oggi si sta svolgendo a Palazzo Regionale il convegno 'Flessibilità fiscale e zone franche: profili giuridici e finanziari', di cui di seguito trovate il link con il programma completo: Consiglio Regionale della Valle d'Aosta - Eventi e ricorrenze .

Ad aprire i lavori il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, che ha commentato: "La flessibilità fiscale e la zona franca sono strumenti fondamentali per creare una politica economica che consenta di sviluppare ulteriormente i nostri territori che non devono diventare soltanto un parco giochi per le grandi metropoli che ci circondano".

