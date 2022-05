ConsVda, Marquis (FI): “Pessima figura chi pensa di risolvere la crisi bloccando attività consiliari”

Il Capogruppo di Forza Italia, Pierluigi Marquis, componente della quinta Commissione "Servizi sociali", ha commentato il rinvio dei lavori della Commissione, convocata questa mattina per la nomina del relatore e l'esame del disegno di legge presentato dalla Giunta recante misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria e disposizioni sulle graduatorie dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente.

Nonostante all'interno della stessa Commissione ci fosse la maggioranza dei voti necessari per approvare l’atto, infatti, “o l'attuale maggioranza in Consiglio Valle non c'è più oppure la costituenda nuova maggioranza parte già con il piede sbagliato, tra polemiche e ricatti sulla non corretta composizione delle Commissioni", ha dichiarato Marquis.

E prosegue: “Peccato che di mezzo, come al solito, ci finiscano sempre e soltanto i valdostani, e in questo caso, peggio ancora, i nostri giovani ragazzi, nonostante l'Assessore Caveri si sia prodigato fino all'ultimo affinché la Commissione si riunisse regolarmente”. “Da parte nostra, per senso di responsabilità, avevamo annunciato il voto favorevole al provvedimento, motivo per cui non possiamo non stigmatizzare l'atteggiamento di chi intende risolvere la crisi politica regionale attraverso il blocco delle attività consiliari. Davvero una pessima figura”.