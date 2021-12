Compianto per l'ex allergologa del Parini: Valeria Porcaro è deceduta investita da un camion a Varese

Valeria Porcaro, per tanti anni allergologa al servizio dell'azienda Usl della Valle d'Aosta, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale accaduto a Varese, in Lombardia, travolta da un camion mentre rientrava nella sua abitazione.

Il primario di Allergologia Paolo Borrelli, il direttore generale Massimo Uberti, gli amministrativi Guido Giardini e Marco Ottonello e il dirigente dell'Area territoriale, Leonardo Iannizzi, hanno espresso il loro cordoglio in una nota pubblica: "Apprendiamo la triste notizia della scomparsa della collega. Abbiamo apprezzato, in questi anni, la sua dedizione al lavoro, la sua serietà e la sua preparazione, completate sempre dal sorriso e da una coinvolgente allegria che la portava a superare le difficoltà del lavoro quotidiano", e continuano affermado che ella "era molto stimata ed apprezzata dai suoi pazienti e dai colleghi".

L'Usl valdostana conclude porgendo le condoglianze e vicinanza alla famiglia, sia "a titolo personale" che "a nome della direzione strategica, dell'area territoriale', e di tutti i colleghi e dipendenti".