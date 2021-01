Per colpa del Pd si torna a scuola l'11 gennaio, Luciano Caveri "sono stupito e amareggiato"

"Sono stupito e amareggiato dalla decisione governativa a poche ore dalla riapertura, cui eravamo pronti qui in Valle. Non è leale cooperazione, è uno strano modo di governare e di approcciarsi ai poteri regionali. Mala tempora currunt!" commenta l'assessore all'istruzione della Valle d'Aosta Luciano Caveri, in merito alla decisione del governo di posticipare l'apertura delle scuole superiori.

Il Consiglio dei ministri, riunito nella notte per discutere il nuovo decreto con le misure anti-Covid da adottare dopo l'Epifania, ha fatto slittare dunque l'apertura delle scuole superiori all'11 gennaio.

Il Pd era favorevole al ritorno nelle classi dopo il 15 gennaio, mentre il M5S e Iv fermamente contrarie, pronte a confermare la data del 7. Alla fine il punto di caduta è stato raggiunto fissando la riapertura per lunedì 11. A trovare la mediazione, in Cdm, sarebbe stato il premier Giuseppe Conte, che avrebbe invitato Pd, M5S e Iv a trovare una data che mettesse d'accordo tutti, superando l'empasse.

La Valle d'Aosta era tra le regioni che aveva già annunciato l'apertura delle scuole il 7 Gennaio, assieme a Marche e Toscana.