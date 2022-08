Ciclismo: vuoi diventare giudice di gara? Scopri come fare

Si chiuderanno il prossimo 10 settembre le iscrizioni al corso di giudice di gara regionale, una possibilità per vivere il mondo delle due ruote da una prospettiva diversa.

Il corso online, gratuito, è rivolto a soggetti che hanno un’età compresa tra i 16 e i 50 anni.

Gli interessati potranno iscriversi al corso ‘Giudici di gara regionale’ inviando una mail all’indirizzo crggpiemonte@federciclismo.it oppure a piemonte@federciclismo.it, o ancora al numero di Whatsapp +39 349 698 7332.

Il corso è articolato in 32 ore di lezione, in orario serale in giorni feriali, e in orario diurno il sabato e la domenica. Alla fine è previsto un esame, che sarà organizzato in presenza, in tre o quattro sedi, raggruppando i candidati per regioni limitrofe.