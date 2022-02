Casinò, Baccega chiede lumi su stop all'esecuzione immobiliare per Consiglieri sotto giudizio. 56 Odg nel prossimo ConsVdA...

Il Consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Baccega, ha depositato un question time nei confronti della Giunta regionale per chiedere se l'Amministrazione abbia previsto di "di dare disposizioni all'avvocatura regionale affinché si sospendano le procedure di esecuzione immobiliare nei confronti degli amministratori regionali coinvolti in attesa delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, sospensione che era stata a suo tempo prospettata". Tale sospensione sarebbe - per Baccega - un atto in funzione dell'autotutela della PA.

Baccega a tal proposito sottolinea "il grave e irreparabile pregiudizio cui potrebbero essere esposti gli amministratori regionali nei cui confronti, oltre alla procedura di esecuzione mobiliare, è stata attivata anche la procedura di esecuzione immobiliare, seppure in pendenza di giudizio" di Consulta e Cassazione.

Se ne parlerà, dunque, durante il prossimo Consiglio regionale di mercoledì e giovedì, insieme ad altre interrogazioni a risposta immediata presentate dalla Lega VdA e dal Pcp. Il Carroccio vuole vedere più chiaro sulla strategia per scongiurare una eventuale zona rossa dopo che il Presidente Lavevaz ha respinto l'offerta della Regione Piemonte di accogliere pazienti positivi al Covid-19 dalla nostra regione. Mentre il Pcp chiede specifiche su dei disagi in merito alla fruizione dei pasti all'ospedale. Questi sono solo alcuni dei 56 punti all'ordine del giorno della prossima assemblea.