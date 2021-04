Casa Circondariale di Brissogne - Arrivano i volontari della CRIVOP in sostegno ai detenuti

La CRIVOP Italia è una organizzazione di volontariato Penitenziario che oggi opera in diverse regioni d’Italia come Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Calabria e Sicilia, nel tentativo di portare sostegno morale e materiale a centinaia di detenuti e internati di varie case di detenzione nel territorio Italiano o ai domiciliari. Non solo l'associazione supporta anche tante famiglie di detenuti favorendo il reinserimento nella società attraverso un percorso di cambiamento, umano e relazionale.

La CRIVOP Italia ODV - fa sapere una nota dell'associazione stessa - ha attivato la propria opera di volontariato anche nella casa circondariale di Brissogne (Aosta), nello specifico nella giornata di ieri 16 Aprile del 2021. Il Presidente nazionale CRIVOP, Michele Recupero, ringrazia la Dott.ssa Antonella Giordano " per la fattiva collaborazione ed autorizzazione concessa per l’avvio delle attività di volontariato".