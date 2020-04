Carabinieri - Consegnati 24 pacchi alimentari a famiglie bisognose

I carabinieri hanno distribuito in Valle d'Aosta 24 pacchi alimentari ad altrettante famiglie in difficoltà nell'ambito di un'iniziativa di solidarietà avviata dal comando interregionale Pastrengo, che comprende anche Lombardia, Piemonte e Liguria, con la catena di supermercati Esselunga.

Si tratta di box di generi di prima necessità, come pasta, tonno, pelati e biscotti, che garantiscono il sostentamento di un nucleo di tre o quattro persone per una settimana. Le famiglie destinatarie sono state individuate dal comandante del Gruppo Aosta, il tenente colonnello Carlo Lecca, interpellando i servizi sociali della Regione.

A occuparsi della consegna sono stati i militari delle singole stazioni del territorio, in tutto il nord-ovest sono oltre 3.100 i pacchi distribuiti per far fronte all'emergenza coronavirus.