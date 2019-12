Capodanno in Piazza ad Aosta - Il programma

Mancano poche ore alla festa di fine anno di Aosta, per l’occasione, cambia ancora una volta sede, dopo piazza Roncas è la volta di piazza Arco d’Augusto.

"Quest’anno proseguiamo con la volontà di valorizzare gli angoli maggiormente caratteristici del centro storico ospitando i festeggiamenti di Capodanno in piazza Arco d’Augusto - commenta il Vicesindaco Antonella Marcoz - l’obiettivo per il futuro è che la piazza che accoglie uno dei monumenti maggiormente simbolicidi Aosta possa diventareun luogo dove incontrare gli amici, assistere a spettacoli e concerti e fare shopping, a beneficiodei cittadini e del tessuto economico e ricettivo.Desideroanche sottolineare la collaborazione attuata con la Cittadella dei Giovani, in modo da creare un programma artistico adatto a tutte le età e a tuttii gusti che terrà compagnia a turisti e residenti dal pomeriggio fino a notte inoltrata,senza soluzione di continuità,per salutare l’arrivo del nuovo anno. L’auspicio è che tutti possano trascorrere una serata divertente all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, evitando di mettere in atto comportamenti pericolosi per loro stessie per glialtri, con particolare riferimento all’utilizzo dei botti".

Spettacoli e animazioni a partire dal pomeriggio

Nel pomeriggio si comincerà alle 17.30 con le calde note dei “Nandha Blues”, a seguire, alle 22.30, sarà la volta del blues di “Dr Peter & The Pacemakers” prima dello spettacolo “Emozioni del Cuore”, un viaggio in musica nella storia di Lucio Battisti. A condurre le danze e il countdown di Mezzanotte sarà il dj, speaker radiofonico e animatore, Luca Mauro Melloni, mentre non potranno passare indifferenti le incursioni tra il pubblico del duo “Attenti a quei due”. Infine il consueto dj set che saluterà il nuovo anno fino alle ore 2.

Quest'anno, poi, la festa raddoppia con il programma della Cittadella dei Giovani realizzato in sinergia con il Comune. La proposta della struttura di via Garibaldi prevede alle 19 un aperitivo con dj set cui seguirà, alle 20.30, “Saga salsa”, cena-spettacolo a cura della Residenza teatrale “Qui ed ora” con regia di Aldo Cassano e gli attori Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli. Infine, dalle 22, performance, concerti ed attività a cura della direzione artistica del Teatro della Cittadella, in co-progettazione con i giovani del territorio.

Divieto di botti e fuochi d’artificio

Nelle giornate del 31 dicembre 2019 e del 1°gennaio 2020, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana è stato vietato fare esplodere botti, sparare con armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio, innalzare aerostati con fiamme, mortaretti e/o similari, o in genere cagionare esplosioni ed accensioni pericolose e far esplodere qualsivoglia articolo pirotecnico su tutto il territorio comunale e, in particolar modo, visto il notevole assembramento di persone, nelle piazze Arco d’Augusto (compresi i parcheggi e i ponti limitrofi), Ancien Abattoir, Vuillermin, Cavalieri di Vittorio Venetoe Mazzini nella piazzetta della Porta Praetoria, in corso Ivrea nelle vie Sant’Anselmo, Porta Praetoria, Hôtel des Monnaies, Sant’Orso, Rey lato Est, Antica Vetreria, ex Prato Fiera –Ponte Romano, Monte Emilius, Pasquettaz, Mont Vélan, Mont Gelé, Esperanto, Avondo, Torino, Vevey, Boson, Garibaldi e Lucat, in Ruelle Prés Fossés e all’interno della “Cittadella dei Giovani”.

Divieto di vendita di bevande in bottiglia vetro

Dalle ore 17 del 31 dicembre 2019 alle ore 3 del 1° gennaio 2020 vigerà, inoltre, il divieto di distribuzione e di vendita da asporto di contenitori in vetro per bevande in tutti i pubblici esercizi, esercizi commerciali e rivendite di qualsiasi tipologia, ubicati all’interno del perimetro (e nelle stesse vie e piazze) delimitato da piazza Arco d’Augusto, Place Ancien Abattoir, via Garibaldi, piazza Mazzini, via Lucat, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, via Festaz, viale Monte Vodice, corso Saint-Martin.de.Corléans, nel tratto compreso tra via Monte Vodice e corso XXVI Febbraio, corso XXVI Febbraio e viale Chabod. Nel medesimo orario sarà anche vietato accedere all’interno di piazza Arco d’Augusto con contenitori di bevande di qualsiasi tipologia costituiti da lattine o bottiglie in vetro.

Droni

Il sorvolo a mezzo di Aeromobili a Pilotaggio Remoto o Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto è vietato se non autorizzato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac).

Modifiche alla circolazione

Fino alle ore 18 del 2 gennaio 2020:

divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli nella porzione Sud-Est del piazzale adibito a parcheggio sito in piazza Arco d’Augusto davanti alla scuola elementare, ad eccezione dei veicoli al seguito ein uso agli organizzatori dell’evento.

Dalle ore 10 del 31 dicembre 2019 alleore 9 del 2 gennaio 2020:

divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli in via Garibaldi, nel tratto compreso tra piazza Arco d’Augusto e la rotatoria con via Torino e nei piazzali adibiti a parcheggio siti in place Ancien Abattoir e di fronte alla scuola elementare per tutta la sua estensione, aeccezione della porzione già occupata come indicato nel punto precedente.

Dalle ore 10 del 31 dicembre 2019 alle ore 9 del 2 gennaio 2020:

divieto di transito pertutti i veicoliin piazza Arco d’Augusto, compresi i veicoli con permesso ZTL con accesso nella zona dell’Arco d’Augusto/ via Sant’Anselmo e quelli in servizio di trasporto pubblico e di linea aeccezione dei veicoli di soccorso e di polizia che transiteranno nella zona interdetta per interventi di soccorso concernenti la manifestazione, con le seguenti specifiche modifiche alla viabilità:a.divieto di transito sul Ponte di Pietra con conseguente obbligo di svolta a destra in via Mont Vélan per i veicoli provenienti da corso Ivrea; divieto di transito sul Ponte di Pietra, con conseguente obbligo di svolta a sinistra in corso Ivrea, per i veicoli provenienti da via Pasquettaz;

divieto di transito per i veicoli provenienti da viale Chabod con senso di marcia Nord-Sud direzione piazza Arco d’Augusto, con conseguente obbligo di svolta a sinistra sul ponte nuovosul Buthier in prossimità della rotatoria ivi ubicata; istituzione di un percorso pedonale, con larghezza di almeno un metro predisposto con adeguata transennatura nel tratto di viale Chabod lato Ovest compreso tra la rotatoria all’altezza del ponte nuovo, dove non è presente il marciapiede,fino all’area chiusa alla circolazione verso piazza Arco d’Augusto;

divieto di transito, per i veicoli percorrenti viaGaribaldi con senso di marcia Sud-Nord in direzione piazza Arco d’Augusto, con conseguente obbligo di svolta a sinistra in corrispondenza della rotatoria con via Torino;

divieto di transito, per i veicoli percorrenti via Torino con senso di marcia Ovest-Est in direzione piazza Arco d’Augusto, con conseguente obbligo di svolta a destra in corrispondenza della rotatoria con via Garibaldi direzione Sud.

Dalle ore 10 del 31 dicembre 2019 alle ore 9 del 2 gennaio 2020:

divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, in via Caduti del Lavoro lato nord e la contestuale istituzione della sosta in linea per i bus turistici, per le sole operazioni di carico e scarico passeggeri, per agevolare il possibile afflusso turistico in occasione dei mercatini di Natale e i festeggiamenti di Capodanno.

Dalle ore 10 del 31 dicembre 2019 alle ore 9 del 2 gennaio 2020:

obbligo di proseguire dritto, per i bus turistici, alla rotatoria compresa tra viaCaduti del Lavoro e via Carrel.

Dalle ore 10 del 31 dicembre 2019 alle ore 9 del 2 gennaio 2020:

divieto di transito ai bus turistici in viale Chabod, nel tratto compreso tra la rotatoria posta in corrispondenza delparcheggio della “Consolata” eil ponte nuovo sul torrente Buthier.

Dalle ore 10 del 31 dicembre 2019 alle ore 9 del 2 gennaio 2020:

spegnimento del sistema di videocontrollo e sanzionamento degli accessi non consentiti del varco di via Sant’Orso per consentire ai titolari dipermesso ZTL con accesso da piazza Arco d’Augusto di poter raggiungere le proprie abitazioni o attività commerciali transitando da via Sant’Orso.

Dalle ore 11 del 31 dicembre 2019 alle ore 7 del 1°gennaio 2020:

rimozione dei dehors rimovibili di tutte le attività commerciali presenti in piazza Arco d’Augusto e in via Garibaldi, mentre per i dehors con strutture fisse sarà fatto obbligo ai titolari dell’attivitàdi rimuovere tutti gli arredidal loro interno (sedie, tavolini o altro) e di mantenere tali aree vuote e non fruibili da avventori o astanti disponendo una nastratura delle strutture stesse così da impedirne l’accesso.Informazioni per i pullman turistici diretti al Marché Vert Noël. Dalle ore 10 di martedì 31 dicembre 2019 e fino alle ore 9 di giovedì 2 gennaio 2020 per la sosta breve destinata al carico/scarico dei passeggeri gli autisti dei pullman turistici diretti al Marché Vert Noël dovranno utilizzare gli stalli del lato Nord di Via Caduti del Lavoro. Si precisa che per poter raggiungere tali stalli è necessario arrivare in Via Caduti del Lavoro percorrendo Via Clavalité. Per la sosta prolungata, invece, i pullman potranno continuare a utilizzare ilparcheggio del piazzale della torre piezometrica, sito nella zona Sud-Est di Aosta, alle porte della città, e concesso per l’occasione dalla società VdA Structure.