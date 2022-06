Campionato Trail Vigili del fuoco, successo del valdostano Elwis Pieiller

Una bella occasione di sport organizzata dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Biella, in contemporanea alla 'XI edizione del TOZ - Trail Oasi Zegna', è stata la seconda edizione del Campionato Italiano di Trail Vigili del Fuoco. L'evento si svolto domenica scorsa, 12 giugno, nel Comune di Valdilana (BI), ed è dedicato alla memoria di Luca Scaramal, un vigile del fuoco prematuramente scomparso.

La gara di corsa in montagna si è tenuta sulla distanza di 30 km e un dislivello di 1600 mt D +/-, con un percorso che si sviluppava per oltre il 92% su sentiero, raggiungendo i 1600 mt all’arrivo della seggiovia in quota sul Monte Cerchio. Hanno partecipato vigili del fuoco concorrenti prevalentemente dai comandi del nord e centro Italia, ma alcuni sono arrivati anche dalla Puglia e Sardegna.

Per la Valle d'Aosta presenti e in gara i vigili Patrick Ronc e Elwis Pieiller, ispettivamente 120° e 4° assoluto. In particolare Pieiller, grazie al suo piazzamento, si è aggiudicato il Campione Italiano VVF di Trail.