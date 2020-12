BLOG - L'uomo più potente del mondo non conta nulla - di MASSIMO LATTANZI

Tra aprile e novembre siamo stati in trepida attesa di conoscere l’andamento della pandemia ma anche di conoscere il nome del 45* Presidente degli Stati Uniti d’America! Trump o Biden?

Naturalmente si sono formate due distinte tifoserie, in funzione delle diverse convinzioni che un repubblicano fosse meglio di un democratico. Meglio per gli americani, ma meglio anche per noi, per il mondo! Ora è palese che una politica “trumpiana” sia profondamente differente da una politica “bideniana” su molti aspetti. Politica economica interna americana, politica estera, in particolare verso la Cina, l’Europa e il delicato medioriente, politiche ambientali e politiche sociali, ma su un aspetto l’uomo più potente del mondo è ininfluente, l’andamento dei mercati finanziari globali che a loro volta rappresentano l’andamento dell’economia globale.

Che il Presidente USA sia democratico o repubblicano (stranamente di colore blu il democratico e rosso il repubblicano) nel mondo influisce poco in termini di crescita globale e mercati finanziari. Non che sia ininfluente del tutto, ma in termini di eventi della storia, abbiamo visto guerre e battaglie economiche durissime,: Vietnam, Iraq, Afghanistan, Siria sia con presidenti repubblicani che democratici. Ancora più palese è la poca incidenza del risultato delle elezioni americane sui listini finanziari mondiali, americano compreso.

Nei mesi e nelle settimane precedenti allo scorso 5 novembre, l’election day americano, il mondo era in trepida attesa di conoscere i destini degli americani e, diciamocelo, anche i nostri, ma le borse, nella piena incertezza del risultato, volavano! Dal 1 Aprile 2020 al 1 novembre 2020, l’Indice Globale Azionario MSCI World ha portato a casa un +25,8%!

E la pandemia? E l’incertezza delle elezioni? Chi erano i pazzi che compravano sui mercati i titoli delle più grandi aziende globali mentre il mondo vagava nell’incertezza? Costoro sapevano già il risultato?

No, semplicemente conoscevano la Storia! Nessun Presidente americano, di nessun colore, ha mai determinato i destini della crescita globale economica e finanziaria del mondo! O meglio, contrariamente a quello che generalmente si pensa, nessun Presidente americano, di qualsiasi colore, ha impedito al mondo di continuare la sua inarrestabile crescita!

7 miliardi di persone che lavorano per progredire non possono essere influenzate, nella loro voglia di crescere, neanche dal più potente uomo al mondo! A conferma che chi comprava azioni globali nei mesi e nelle settimane precedenti alle elezioni americane sapeva quello che faceva, vi mostro questo grafico. La linea di crescita degli indici globali evidenziato in rosso (americano) le presidenze repubblicane e in blu (americano) le presidenze democratiche.

100 anni di storia, 100 anni in cui l’umanità non si è fermata mai!

Massimo Lattanzi

Consulente Patrimoniale e Formatore