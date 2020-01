Auto usate - In Valle d'Aosta i passaggi di proprietà aumentano del 4%

Ai valdostani le auto "usate" continuano a piacere. Secondo l'Osservatorio di AutoScout24 , i l portale di annunci auto e moto, leader in Europa, sul mercato delle auto usate, nel 2019, rispetto al 2018, i passaggi di proprietà sono aumentati del +4% (a livello nazionale è +0,5%), raggiungendo 7.806 atti (Fonte ACI). Un dato che posiziona la regione all'ultimo posto in Italia per numerosità, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne, tuttavia, la Valle d'Aosta si posiziona al 2° posto assoluto con 747,5 passaggi netti ogni 10.000 abitanti.

"Dall'analisi dell'Osservatorio di AutoScout24 emerge chiaramente come il diesel rappresenti tuttora l'alimentazione preferita per chi decide di acquistare un'auto usata - afferma Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24 - Se da un lato l'attenzione per le vetture ibride ed elettriche sta sicuramente crescendo, dall'altro il mercato dell'usato green è ancora agli inizi a causa principalmente del prezzo di ingresso nettamente superiore a quello delle alimentazioni più classiche. Siamo certi che in futuro si favorirà la nascita di un'offerta di auto elettriche e ibride di seconda mano sempre più accessibile, consentendoci di raggiungere nuovi traguardi in tema di mobilità."

Cosa hanno cercato gli acquirenti in un'auto di seconda mano?

Se nel nuovo il diesel ha registrato una contrazione a livello nazionale di ben il -22,2% rispetto al 2018, nell'usato il gasolio si conferma ancora una volta la scelta preferita. Secondo i dati interni di AutoScout24, ben il 54% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2019 riguarda vetture diesel. In tutte le regioni la domanda di auto a gasolio supera la metà delle richieste, con punte in Puglia (71%), Basilicata (68%), Umbria (66%) e Molise (66%).

E le green?

I numeri interni di AutoScout24 mostrano come questo mercato dell'usato in regione sia ancora agli inizi, con valori di richieste sul totale di appena lo 0,6% per le auto ibride e dello 0,4% per le elettriche, un dato da contestualizzare con il prezzo medio più elevato rispetto alle auto tradizionali e la scarsa reperibilità di usato per questi modelli.

Per quanto riguarda i modelli più richiesti vince in assoluto la Fiat Panda, ma se si prendono in considerazione solo le vetture "più ecologiche" troviamo tra le ibride la IONIQ Hybrid e tra le elettriche la Tesla Model 3.

Cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato in Valle D'Aosta?

Nel 2019 il prezzo medio di vendita si attesta a circa € 11.840, un dato inferiore sia alla media nazionale € 13.716 sia a Paesi come Germania (€ 17.750), Austria (€ 17.685), Belgio (€ 16.205) e Olanda (€ 15.280).

I prezzi salgono se si considerano le vetture usate elettriche o ibride.

Qual è l'età media delle vetture proposte?

È di 9,3 anni, un dato che probabilmente rispecchia la situazione del Paese e che conferma ancora una volta come l'auto, oggi, accompagni gli automobilisti per periodi più lunghi della loro vita. In sintesi, si cambia quando è necessario.