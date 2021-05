Assemblea Adava 2021, Gerard alla politica: "L’aspettativa nei vostri confronti è alta, si dimostri che il turismo interessa davvero"

Un "faccia a faccia", seppur in remoto, fra il governo regionale e i vertici di Adava, in occasione dell'apetura dell'Assemblea Generale della nota associazione degli albergatori valdostani, dove i rappresentanti degli esercenti hanno messo sul tavolo tanti punti interrogativi e anche delle richieste alla politica ragionale.

Ha aperto l'incontro il Presidente Adava, Filippo Gerard, con un lungo intervento in cui si riassumeva il momento drammatico per i molti operatori del settore albergiero valdostano, ma anche lo scetticismo per le misure di sostegno del governo - che da più di otto mesi latitano - e il duro confronto con quanto messo in campo da altri Paesi europei. La richiesta fondamentale esposta dal Presidente Adava è stata che la politica non abbandoni il settore turistico nella sua interezza e che si intervenga per aiutare gli albergatori a "coprire quelle che sono state le perdite subite. Non abbiamo la presunzione e non abbiamo mai sperato in un intervento salvifico dello Stato o dell'Amministrazione regionale per andare ad indennizzarci della perdita dell'utile ma certamente ci aspettiamo che arrivino almeno delle risorse necessarie a coprire i costi fissi che abbiamo dovuto sostenere a prescindere durante la chiusura forzata, chiusura che ricordo non e' purtroppo dipesa dalla nostra volonta".

Sono intervenuti anche i responsabili delegati dal Comitato direttivo di Adava - Alessio Berthod, Cristina Rore, Jeanette Bondaz, Giorgia Vigna Lasina, Matteo Zanetti, Camillo Rosset e Ilaria Sonatore - che hanno interrogato gli assessori presenti su molteplici aspetti, a partire dalla gestione dell'emergenza sanitaria, per passare dai tributi locali, i fondi europei, la sospensione dei mutui Finaosta, la promozione turistica, la disciplina sulle locazioni brevi e il sostegno ai prodotti locali.

"L’aspettativa nei vostri confronti (governo regionale) - esprime Adava per bocca del suo Presidente - è quindi molto alta e noi ci auguriamo che cogliate questa opportunità per dimostrare che il turismo in Valle d’Aosta e alla Valle d’Aosta interessa davvero, poiché ritenete che questo sia veramente un asset strategico per il benessere, per lo sviluppo economico di questa Regione, per il futuro dei nostri figli, delle nostre aziende e di coloro che potranno venire a lavorare per noi, nelle scuole di sci, nei ristoranti, nei negozi e in tutte le nostre attività, perché il turismo ha una visione sempre più ampia e coinvolge sempre più attori della nostra economia. Paradossalmente questa terribile crisi, può essere l’occasione per una nuova rinascita per delineare cosa sarà la Valle d’Aosta da qui ai prossimi 20 anni".