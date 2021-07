Appuntamenti di agosto alla Biblioteca di Courmayeur

La biblioteca di Courmayeur Mont Blanc non fornisce solo un servizio continuo di prestito libri, ma durante tutta l’estate ha un palinsesto di eventi pensati e creati non solo per gli amanti della lettura, ma anche per gli eterni curiosi, quelli pronti a ogni viaggio semplicemente grazie a un libro o a un incontro. Dalla filosofia ai reading accompagnati dalla musica dal vivo, nelle sale della biblioteca di viale Monte Bianco ognuno può trovare un appuntamento perfetto per i propri interessi o per scoprire una nuova frontiera del sapere e della lettura.

Di seguito il calendario di agosto:

Infusi di lettura Special Edition: Romain Gary – saletta dei volumi storici della Biblioteca

Lunedì 9 agosto, ore 18:00

La lettrice Amina Magi e l’attore Tommaso Minniti presenteranno Romain Gary, autore del libro “La vita davanti a sé” che ha ispirato il film omonimo con Sofia Loren. Attraverso la lettura e interpretazione delle pagine più belle della sua bibliografia, sarà come essere testimoni diretti della vita avventurosissima e sorprendente di Romain Gary pseudonimo di Roman Kacew e del suo alias Emile Ajar, la storia di una vita che sarebbe difficile da credere se fosse raccontata in un romanzo. Al termine dello spettacolo Diego Bovard racconterà e offrirà gli infusi prodotti dalla sua azienda agricola La Branche, composti con erbe alpine coltivate ed essiccate nelle alture di Morgex. Posti disponibili limitati. Prenotazione obbligatoria.

Café Philo - saletta dei volumi storici della Biblioteca

Paola Saporiti, filosofa, sulla scia dell'esperienza del Café Philo parigino di Marc Sautet, dialogherà con i presenti sulle tematiche proposte invitandoli a vivere un momento esperienziale di benessere e di condivisione dei pensieri, trovando insieme nuovi sguardi verso la filosofia. Posti disponibili limitati. Prenotazione obbligatoria.

Martedì 10 agosto – “In caccia di sogni per scacciare l’ansia” ore 18: 00

Mercoledì 18 agosto – “Megalopsichia: la mia dote per camminare nella vita e in montagna” ore 18:00

Spettacolo Concerto "Mi mangio un libro" – saletta dei volumi storici della Biblioteca

Venerdì 20 agosto, ore 18:00

La lettrice Amina Magi, l’attrice Nicole Vignola e il fisarmonicista Mathieu Grange presentano un reading-concerto che racconta il caffè, nello specifico il caffè della torrefazione Artari, in una serata in cui saranno offerti assaggi di letteratura e assaggi del prodotto valdostano. Un percorso tra musica, parole e sapori, spaziando dalle ricette di Artusi alla Bottega del Caffè di Goldoni, da Proust a Erri de Luca, da Bach alle melodie popolari valdostane, con l’occasione di conoscere le eccellenze gastronomiche della Valdigne. Posti disponibili limitati. Prenotazione obbligatoria.

L’: lievi dialoghi su fatti, scritti e misteri del cosmo – saletta dei volumi storici della Biblioteca

Il giornalista Enrico Martinet e il fisico teorico Fabio Truc dialogheranno insieme intrecciando scienza e letteratura, cosmo e poesia, con il loro stile inconfondibile che stupisce sempre per ricchezza culturale e profondità, insieme a un pizzico di ironia. Posti disponibili limitati. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 14 agosto – “Il passato è presente” ore 21:15

Orario biblioteca Courmayeur:

09.30 - 12.30 /14.30 - 18.30 dal martedì al sabato escluso mercoledì mattina