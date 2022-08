AostaClassica: il 26 agosto Arturo Brachetti chiude la rassegna con lo spettacolo ‘Pierino, il lupo e l’altro’

Lo spettacolo ‘Pierino, il lupo e l’altro’ è un originale concerto dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno , con il racconto di Arturo Brachetti. Appuntamento venerdì 26 agosto, alle ore 21:30, nella Piazza d’Armi del Forte di Bard.

Il progetto nasce dall’idea di creare un’occasione per ampliare il pubblico della musica sinfonica con una formula originale, capace di coinvolgere e divertire le famiglie: una vera e propria attività di divulgazione musicale.

La base di partenza di Pierino, il lupo e l’altro è l’Ensemble Symphony Orchestra, una delle più conosciute orchestre nell’ambito nazionale che ha fatto della versatilità delle sue cifre stilistiche.

La parte musicale si appoggia al racconto di Arturo Brachetti, uno degli artisti teatrali italiani più noti al mondo, qui impegnato in veste di voce narrante. Profondo conoscitore del teatro internazionale, da tempo affianca a quello di artista il ruolo di showteller, con lo scopo di diffondere e divulgare la conoscenza delle arti dello spettacolo in maniera semplice e coinvolgente.