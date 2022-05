Aosta, torna il Consiglio: approvazione rendiconto e proroga esenzioni per dehors tra gli ordini del giorno

Il consiglio comunale di Aosta tornerà a riunirsi nelle giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 maggio, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30. Tra gli altri argomenti in discussione, il Consiglio è chiamato ad approvare l'avanzo del rendiconto 2021, che corrisponde a 19 milioni di euro a disposizione per nuovi investimenti.

Rinascimento Valle d'Aosta propone un ordine del giorno per impegnare il Consiglio a promuovere il bilancio di genere e ad attivare gli strumenti necessari per renderlo operativo e chiede più attenzione per piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e piazza Giuseppe Mazzini, aree di mercato martedì e sabato e zone di "sosta selvaggia e smaltimento scorretto dei rifiuti" negli altri giorni della settimana. Sempre Rinascimento vuole impegnare il sindaco a istituire navette gratuite tra il centro e l'ospedale Beauregard.

Tra le mozioni, la Lega chiede di mantenere l'esenzione per l'occupazione del suolo pubblico per i dehors degli esercizi pubblici, come avviato durante la pandemia di Covid-19.

Forza Italia punta il dito verso il sottopassaggio di via Roma, lungo il Buthier, verso Porossan, chiedendo di sbloccare la situazione di impasse per il completamento della pista ciclopedonale nella zona per la presenza di una piccola fetta di proprietà privata. Sempre Fi chiede alla giunta di ripristinare le condizioni di sicurezza del parco Saumont. Gli Azzurri, con un'ultima mozione, chiedono che il Comune promuova la riattivazione del Festival della parola Les Mots.