Aosta - La situazione dello sgombero neve in Città

In ordine alla nevicata che ha interessato oggi la nostra Regione, l’Amministrazione comunale di Aosta comunica che non si segnalano situazioni di criticità in città.

"Tutte le strade comunali sono aperte e perfettamente percorribili - spiega il Comune - nel primo pomeriggio sono state completate le operazioni di spargimento del sale sulle strade per ammorbidire lo strato di ghiacci ed evitare la formazione di lastre ghiacciate durante la notte. Intorno alle ore 16, poi, è terminato anche un ulteriore passaggio dei mezzi dotati di lame sgombraneve di tutte le imprese addette al servizio neve nelle diverse zone cittadine".

Per quanto concerne i marciapiedi "Le operazioni di pulizia condotte dalla società Quendoz procedono senza interruzione con tutte le squadre disponibili - continua il Comune - a partire dalle ore 22 circa inizieranno le operazioni di rimozione della neve dall’area mercatale in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, via Lucat e via Vevey, nonché in piazza Roncas. Inoltre, l’Amministrazione comunale invita i cittadini a provvedere a sgomberare dalla neve le aree cortilizie private dei condomìni e delle abitazioni private in genere, e a pulire dalla neve i cassonetti condominiali dei rifiuti, in modo da agevolare le operazioni di raccolta dei rifiuti da parte degli addetti della società Quendoz".