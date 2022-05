Aosta, il Consiglio comunale rivendica una Big Bench panoramica. Tedesco: “Avvieremo iter per installazione”

Nell’ambito del “Big Bench Community Project”, durante il Consiglio comunale di Aosta tenutosi nei giorni scorsi, è arrivata la richiesta di installazione di una panchina gigante anche nei pressi del comune aostano.

Il progetto, ideato dal designer Chris Bangle e avviato dallo stesso nel 2010, prevede l’installazione di “panchine giganti” lungo i sentieri, nei boschi e nei luoghi più suggestivi e panoramici lontani dal centro cittadino con l’obiettivo di sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi.

Nel corso degli anni le Big Bench hanno superato quota 200 e sono state costruite in Piemonte e in altre regioni italiane, tra cui la Valle d’Aosta, senza fondi pubblici ma grazie esclusivamente a sponsor privati. Bangle ha fornito gratuitamente i progetti grafici e le indicazioni ai costruttori delle panchine, chiedendo come unica condizione che queste “fossero poste in un punto panoramico, su un terreno accessibile al pubblico e che rispettassero lo spirito social con cui era nata la prima: non un’installazione privata, ma parte di un’esperienza collettiva che tutti possono condividere e sperimentare”.

Dopo quelle installate a Valtournenche, a La Magdeleine, ad Arvier e a Gaby, anche il Consiglio comunale di Aosta rivendica la propria panchina gigante attraverso una mozione arrivata dal gruppo consiliare di opposizione della Lega Vda. Si tratta di “un’iniziativa che incoraggia anche i turisti a scoprire il territorio”, ha affermato la consigliera Sylvie Spirli. Per questo motivo, ha proseguito, “chiediamo di pensare all’installazione della prima panchina aostana e di avviare l’interlocuzione con l’associazione Big Bench Community Project per avviare una prima fase progettuale, anche attraverso adeguate sponsorizzazioni di enti e di privati”.

L’iniziativa è stata accolta dalla maggioranza che ha approvato la mozione all’unanimità. L’assessore alla cultura, Samuele Tedesco, ha commentato: "Condividiamo l’idea di inserire questo arredo in una frazione alta, che possa anche valorizzare i percorsi sentieristici". Tuttavia, l’iter per l’installazione sembra non essere così semplice. Questo, infatti, “non può partire dall’Amministrazione comunale, che ha quasi solo un ruolo tecnico riguardante la sicurezza. Per la realizzazione della panchina, che costa dai 2.500 ai 5.000 euro, non possono essere usati fondi pubblici ma privati”. Dunque, nonostante “qualche aspetto ancora non molto chiaro, avvieremo le interlocuzioni per l’installazione della Big Bench, convinti che possa diventare una ‘panchina dell’amitié’”, ha concluso Tedesco.