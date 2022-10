Altro successo per il Club Scherma Aosta: D’Aquino centra la qualificazione nazionale cadetti

Questo weekend si sono svolte a Cavour, in Piemonte, le prove di qualificazione regionale per le categorie ‘cadetti’ e ‘giovani’ che hanno visto impegnati gli aostani Pietro D'Aquino e Craig Northeast.

Nella prima giornata D'Aquino si è fatto notare grazie ad un gara quasi perfetta: tutte vittorie nella fase gironi e una scalata verso il podio che si è arrestata solo in semifinale per un soffio cedendo il passo all'avversario di Ivrea per 15 a 14. Conquistato quindi il bronzo per D'Aquino nella categoria Cadetti che torna in pedana anche la giornata successiva insieme al compagno di sala Craig Northeast.

Superata per entrambi la fase gironi, Craig si arresta alla diretta per i 32 all'ostico avversario Rinaldi. D'Aquino invece non riesce ad avere la meglio alla diretta per i 16, ripetendo l'assalto del giorno prima e cedendo nuovamente per un soffio (14-15) la vittoria all'avversario di Vercelli Vincenzi.

Un ottimo inizio di stagione per i nostri schermitori valdostani che sembrano essere in grande forma centrando la qualificazione nazionale ‘cadetti’, con D'Aquino, e la qualificazione nazionale ‘assoluti’ della scorsa settimana con Magdalena Jarek.