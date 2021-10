All'Univda viene presentato il libro 'Radical choc. Ascesa e declino dei competenti'

Per il ciclo 'Conversazioni in biblioteca', promosso dall'Univda, venerdi 15 ottobre ore 18:00 presso l'aula B6 in strada Cappuccini 2A ad Aosta verrà presentato il libro 'Radical choc. Ascesa e declino dei competenti' di Raffaele Alberto Ventura. "È una storia lunga, la storia di come l'umanità ha ridotto l'incertezza del mondo delegandone la comprensione e l'amministrazione a un'élite di individui considerati migliori", come viene anticipato in una nota, per un libro che riflette sul ruolo e l'impatto delle élite professionali e intellettuali nella nostra società.



Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione tramite form online sul sito dell'università della Valle d'Aosta. La conferenza sarà anche trasmessa in streaming al link presente sul sito dell'ateneo.