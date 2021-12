Allerta gialla prorogata anche per la giornata di domani

Allerta gialla prorogata dalla Protezione Civile valdostana per precipitazioni, vento forte, rischio idrogeologico e valanghivo anche per la giornata di domani. Essa avra validità fino alle 23:59 di giovedì 30 dicembre 2021.



Il bollettino di criticità metereologica evidenzia, per domani, forte vento con il permanere della criticità per rischio di medie e grandi valanghe nella zona dell'Alta Valle, in particolare tra Valgrisenche, il vallone di La Thuile, La Val Vény, la Val Ferret a Courmayeur, l'alta valle del Gran San Bernardo, l'alta Valpelline, la testata della Valtournenche e sui rilievi di confine con il Piemonte nell'area del Gran Paradiso.