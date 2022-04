Al via la campagna tesseramento 2022 della Lega Valle d'Aosta

Dal prossimo fine settimana, Lega Valle d'Aosta avvierà la campagna di tesseramento 2022. Per questo motivo, il partito sarà presente nelle piazze con l'obiettivo di portare le idee di sviluppo e crescita per la Regione, oltre che per raccogliere suggerimenti dei cittadini valdostani.

Come affermato dalla Segretaria regionale della Lega, Marialice Boldi: "Finalmente, dopo il lungo periodo di chiusura dovuto alla recrudescenza della pandemia, torniamo in mezzo alla gente. Ci aspettiamo, come sempre, grande entusiasmo per un movimento politico che ha fatto la scelta coraggiosa e responsabile di entrare in un governo per cercare di dettare l'agenda politica. Sarebbe certo stato più semplice, e forse elettoralmente più appagante, stare all'opposizione, ma Matteo Salvini ha avuto il coraggio di mettere davanti l'interesse del Paese a quello di partito".

Di seguito gli appuntamenti degli incontri nelle piazze: