Al via la 2ª edizione di letture-concerto della Divina Commedia a spasso per la Valle d’Aosta

Dopo il successo della prima edizione, torna ‘ItinerDante’, il ciclo estivo di lecturæ Dantis itineranti nelle varie località valdostane.

Il progetto - ideato nel 2021 dal Comitato Valle d’Aosta dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) assieme al Centro Studi storico letterario Natalino Sapegno di Morgex per celebrare il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri - si pone l’obiettivo di condurre il pubblico ad una riflessione collettiva sulla bellezza delle rime e sui messaggi, sempre attuali, della Divina Commedia, in un’atmosfera di colori e musiche capaci di lasciar fluire con forza le emozioni sprigionate dal testo.

Anche quest’estate verranno organizzate varie letture-concerto itineranti in luoghi non convenzionali, ricchi di fascino e magia: veri e propri percorsi culturali e musicali, ognuno diverso dall’altro, che prevedono una lettura con declamazione e commento a cura dei soci AIGU della Valle d’Aosta Antonello Pistritto e Jean Louis Crestani, accompagnati dal violoncellista Daniel Curtaz.

Le lecturæ Dantis, della durata di circa un’ora e mezza ciascuna, sono ad ingresso gratuito.

Di seguito tutti gli appuntamenti:

LUNEDÌ 11 LUGLIO: ‘NOTE FINO ALLE STELLE’ a SAINT-BARTHÉLEMY (Nus) dalle 21:00 alle 23:00

L’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in località Lignan 39 di SaintBarthélemy ospiterà le Letture. È possibile parcheggiare nei pressi della chiesetta o all'ingresso della frazione.

La Via Lattea farà da spettacolare «quinta» naturale al palcoscenico e, dopo l’evento, sarà possibile osservarla ad occhio nudo guidati da un esperto dell’Osservatorio grazie ad uno speciale puntatore laser. Siccome i posti a sedere sono limitati, i partecipanti sono invitati a dotarsi di sedute portatili, teli o coperte, prevedendo un abbigliamento adeguato all’altitudine.

Per partecipare all’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, è richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a: valledaosta@aiguofficial.it. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

VENERDÌ 15 LUGLIO: ‘SCORRENDO TRA LE RIGHE’ a MORGEX dalle 18:00 alle 19:30

Il neo Parco della Lettura di Morgex sarà teatro delle lecturæ Dantis. I partecipanti sono invitati a dotarsi di sedute portatili, teli e coperte in quanto è previsto solo un limitato numero di posti a sedere.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’Auditorium comunale di Morgex.

DOMENICA 24 LUGLIO: ‘ALLA CORTE DI DANTE’ ad AVISE dalle 18 alle 19:30

La Lettura avrà luogo nella Piazzetta del Castello Boniface d'Avise. In caso di maltempo l'evento si terrà nella Chiesa parrocchiale. A seguire sarà possibile partecipare ad un aperitivo a pagamento al castello.

Per ulteriori informazioni telefonare al 0165.91172 oppure al 340.8718666. Si consiglia la prenotazione scrivendo una mail a: biblioteca@comune.avise.ao.it.

LUNEDÌ 25 LUGLIO: ‘IL PICCOLO MONDO DI DANTE’ a TORGNON dalle 18:00 alle 19:30

All’esterno del Musée Petit Monde, sito in località Triatel di Torgnon, andranno in scena le Letture. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà presso la palestra comunale. Si consiglia di prenotare presso l’Ufficio del Turismo di Torgnon telefonando al numero 0166.540433 oppure scrivendo una mail a: info@torgnon.net.

DOMENICA 7 AGOSTO: ‘FILONI DANTESCHI’ a SAINT-MARCEL a partire dalle ore 14:00

In collaborazione con MINE-EXPERIENCE Valle d'Aosta, le Miniere di Servette di Saint-Marcel rappresentano lo scenario ideale per ospitare le Letture, inserite all'interno di uno speciale percorso di visita guidata delle miniere della durata di circa due ore.

Dopo la Lettura sarà possibile partecipare ad una degustazione di prodotti locali. La visita alle miniere e la successiva degustazione sono a pagamento.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato. È richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a: info@mine-experience.com. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0165.1756939 oppure consultare il sito web www.minieresaintmarcel.it .

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO: ‘UN SAN LORENZO DI POESIA’ A MONTJOVET dalle 18:00 alle 19:30

Il mulino della frazione Grand Hoël ospiterà le Letture e, a seguire, sarà possibile partecipare ad una degustazione enologica a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà presso la chiesetta in località Grand Hoël.

È richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a: cultura.montjovet@gmail.com. Per ulteriori informazioni contattare tramite Whatsapp il numero 3402248928.

DOMENICA 14 AGOSTO: ‘IN VIAGGIO CON DANTE’ a MORON (Saint-Vincent) dalle 18:00 alle 19:30

La Lettura si svolgerà dalle ore 18 presso la Chiesa di Moron, raggiungibile anche a piedi dopo una breve e semplice camminata (si consigliano calzature e abbigliamento idonei). L'incontro per la passeggiata è alle ore 17 in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. In caso di maltempo l'evento verrà annullato.

È richiesta la prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0165.25126 oppure scrivendo una mail a: biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it.

SABATO 3 SETTEMBRE: ‘ROSSO DANTE’ ad AYMAVILLES dalle 18:30 alle 20:00

Nei pressi della Grandze del Castello di Aymavilles dalle 18.30 si assisterà alle Letture, seguite da una degustazione enologica a pagamento.