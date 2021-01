Adu: "gli autonomisti sono caduti nel tranello leghista, ora che ammettano di aver sbagliato"

"La sospensiva della Corte Costituzionale non è una sorpresa" scrive in una nota Adu Vda. "Se il Presidente Lavevaz fosse onesto intellettualmente, dovrebbe ammettere che l’esito di questo inutile scontro istituzionale era ampiamente prevedibile. Adu Vda aveva avvisato tutti, per tempo e senza ambiguità. L’autonomia è stata svilita e umiliata non dalla Repubblica, ma proprio dai così detti autonomisti che, anziché seguire la via della leale collaborazione, si sono infilati nel tunnel cieco del micro sovranismo. Questo disastro è stato causato dalle sirene leghiste Manfrin e Aggravi, ma anche da chi ha voluto irrazionalmente dargli credito.

L’autonomia deve coniugarsi con la responsabilità: la c.d. legge anti DPCM metteva a rischio l’intero sistema sanitario regionale. La Corte Costituzionale è intervenuta a tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini italiani, valdostani compresi.

Lavevaz e gli autonomisti cessino l’irresponsabile propaganda e affrontino la realtà. La nostra proposta è che la Regione abroghi la legge – risparmiando tempo, denaro e ulteriori figuracce – e apra un confronto con lo Stato centrale per sollecitare i ristori e chiedere una mobilità con il Piemonte. Tutto il resto, salvo non credere alla gravità della crisi sanitaria – come Trump e i suoi amici sciamani al di là e al di qua dell’oceano -, sarebbe perseverare nell’errore" conclude Adu.