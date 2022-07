Adu contro Lega: “lupi, lepri e pernici vittime della propaganda leghista”

“La campagna elettorale della Lega si fa subito riconoscere. In piena crisi ambientale ed economico-sociale, con una guerra nel cuore dell'Europa, la preoccupazione dei leghisti è il sacro diritto tradizionale di tornare a sparare alla pernice e alla lepre variabile e di abbattere i lupi”.

A scriverlo in una nota è Ambienti Diritti Uguaglianza Vda commentando le due mozioni avanzate nella seduta consiliare odierna dal gruppo Lega VdA.

Con la prima mozione, “senza nessun richiamo a dati oggettivi, dichiarano che ‘lo stato di conservazione del lupo in Valle d’Aosta è ora soddisfacente’ e che quindi, ‘in caso di attacchi plurimi agli allevamenti tradizionali di montagna’ (se il lupo dovesse mangiarsi il vostro cagnolino non ci sono quindi problemi...), il Presidente della Giunta dovrebbe procedere ‘al prelievo, alla cattura e all'eventuale abbattimento di esemplari monitorati della specie Canis lupus’”.

“Questa mozione è assurda - commenta Adu -, perché prevede un obbligo già a carico del Presidente, previsto e regolamentato dalle leggi regionale, nazionale ed europea. Una mozione di mera propaganda. Agli allevatori risulterebbe sicuramente più utile chiedere la non applicazione del “de minimis” ai risarcimenti per i capi predati, così come avviene nella “rossa” Toscana e come più volte richiesto da Adu Vda e dall’associazionismo”.

La seconda mozione “è ancora più assurda: si chiede, infatti, di cancellare la DGR n. n. 638 avente come oggetto ‘Approvazione del calendario venatorio 2020/2021’, che ha sospeso la caccia alla lepre variabile e alla pernice bianca, in attuazione della mozione approvata dal Consiglio regionale n. 1086 del 7/11/2019, promossa da Adu Vda, che impegnava la Giunta regionale ‘ad adottare immediatamente tale misura, fino all'effettuazione di un adeguato studio scientifico finalizzato alla definizione dell'attuale stato quantitativo e qualificativo delle specie e comunque per un periodo di almeno 5 stagioni venatorie’”.

“La Giunta non ha concluso nessuno studio, non sono nemmeno passati i 5 anni e così, di botto, la stessa Giunta dovrebbe riaprire la caccia a queste due specie a rischio solo perché lo chiede la Lega per uno spot elettorale? Adu Vda monitorerà i lavori del Consiglio, pronta a denunciare alle autorità competenti eventuali provvedimenti irregolari”, fa sapere il movimento.