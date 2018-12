Sci Nordico Coppa del Mondo - A Davos sarà battaglia tra Federico Pellegrino e Johannes Klaebo

Tutto pronto a Davos in Svizzera per il ritorno della Coppa del Mondo di Sci Nordico sulle Alpi, che avverrà sabato e domenica prossimi con una prova Sprint per entrambi i sessi, e una 10km per le donne e una 15km per gli uomini.Tutte le prove si svolgeranno in Tecnica Libera.

La grande attesa è per il duello che si annuncia per sabato nella prova maschile, dove Johannes Klaebo, ancora a secco di successi in questa stagione proverà ad aggiudicarsi la gara davanti a Federico Pellegrino, che a Lillehammer ha trionfato proprio in questa gara. Il vicecampione olimpico in Svizzera potrà anche contare sul tifo dei suoi fan, che si stanno organizzando in massa per raggiungere il loro benniamo in terra elvetica.

La spedizione italiana sarà composta complessivamente da quindici atleti, otto uomini e sette donne. Oltre a Federico Pellegrino tornerà in gara anche Greta Laurent. La coppia in assenza delle prove sprint nella tappa norvegese conclusasi ieri, aveva disertato l'ultimo weekend di Coppa. Confermate le presenze di Francesco De Fabiani e Elisa Brocard.

Nella Sprint di sabato gareggeranno: Elisa Brocard, Alice Canclini, Ilaria Debertolis, Greta Laurent, Lucia Scardoni, Mirco Bertolina, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Michael Hellweger, Federico Pellegrino, Stefan Zelger. Nelle Distance di domenica Elisa Brocard, Anna Comarella, Ilaria Debertolis, Sara Pellegrini, Lucia Scardoni, Mirco Bertolina, Francesco De Fabiani, Stefano Gardener, Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori, Stefan Zelger.