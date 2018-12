Sci Coppa del Mondo - Nel SuperG (?) della Val Gardena vince Stuhec, 20ma Brignone

La slovena Ilka Stuhec si conferma regina della Val Gardena, bissando oggi in SuperG(?) la vittoria ottenuta ieri in Discesa Libera. La forte sciatrice ha sfruttato al meglio un tracciato assolutamente filante che assomigliava molto alla prova corsa ieri. Al secondo posto, a pari merito, Tina Weirather, Leichtenstein, e l'austriaca Nicole Schmidohfer.

Quarta la svizzera Jasmine Flury, quarto a un centesimo di secondo dalle seconde e a sei dalla vincitrice, a dimostrazione che il tracciato di oggi non era selettivo, quinta la norvegese Mowinckel che precede Francesca Marsaglia, che eguaglia il suo miglior risultato in carriera in SuperG ottenuto in Coppa del Mondo.

Le altre italiane 19ma Nadia Fanchini, amareggiate dai risultati ottenuti su questa facile pista, 20 Nicole Delago, ieri splendita seconda in Discesa, 27ma Anna Hofer, forse all'ultima gara della carriera, 30ma Elena Curtoni, 42ma Marta Bassino.

Federica Brignone è giunta solo 22ma. Al traguardo la valdostana scuote visibilmente la testa, incredula del suo risultato.

"Non capisco bene cosa è successo - Ha dichiarato Federica ai microfoni Rai - Mi sentivo veloce, non ho sbagliato nulla, eppure alla fine mi ritrovo con oltre un secondo di ritardo (1'15" ndr), dovrò analizzare la gara con i miei allenatori. La pista e il tracciato sono molto facili. Era una pista molto adatta alle caratteristiche tecniche di Ilka (Stuhec ndr), sono contenta per lei. Si merita questi due succcessi dopo il brutto infortunio dell'anno scorso che le ha fatto perdere tutta la stagione. Al cancelletto siamo rivali, ma nella vita siamo amiche, è una persona stupenda, sempre molto solare.La conosco da molti anni"

La Val Gardena, ha recuperto le due prove annullate in Val d'Isere annullate per mancanza di neve e problemi organizzativi. La pista tutto sommato non si è dimostata particolarmente intersante, gli organizzatori, per non rischiare incidenti, dopo la brutta caduta di Marc Gisin in Discesa Libera sabato scorso, forse hanno ecceduto nel preparare una pista priva delle 'Gobbe del Cammello', il punto più tecnico e spettacolare del tracciato e una neve troppo tenera. La Franco Berthod di Thuile avrebbe garantito uno spettacolo nettamente superiore, ma per essere pronti per un recupero di una gara di Coppa del Mondo è indispensabile che la polica regionale, sovvenzioni l'ammodernamento del sistema di innevamento artificiale della pista, e l'acquisto delle costose reti di protezione.