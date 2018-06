Savt: “Subito un tavolo con il nuovo governo per i forestali”

Il sindacato Savt, riunitosi in assemblea il 22 giugno, ritiene necessario, ribadire l'urgenza, finora disattesa e non più procrastinabile, a loro giudizio, di aprire un tavolo di confronto e trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro del settore idraulico-forestale, scaduto il 31 dicembre 2010.

​“Il Savt/Forestali auspica un impegno in tal senso da parte del nuovo Governo regionale, nonché un confronto a tutto campo per ciò che concerne metodi, procedure e informazione sindacale, vera concertazione riguardo le graduatorie di assunzione, i Piani Lavori, i livelli e le mansioni, l'organizzazione della cantieristica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. - Sottolineano dal sindacato - ​Il settore idraulico-forestale, il cui ruolo economico-sociale non deve essere più sacrificato sull'altare di una sbandierata professionalizzazione di facciata e di un gioco al ribasso sulla pelle dei lavoratori (operai ed impiegati forestali), ha bisogno di un rilancio che non può prescindere dal rispetto delle parti e dalla volontà di confrontarsi e lavorare, assieme, per il rilancio di un settore idraulico-forestale al passo con i tempi e con le attuali esigenze economiche, normative e di metodo di lavoro, già di per sé aggravate dalla persistente crisi economica che ha ridotto le possibilità di reazione delle famiglie dei lavoratori e le loro certezze economiche”.

in conclusione ​Il Direttivo del Savt/Forestali: “si augura che quanto sopra possa trovare riscontro nell'azione politica, sociale ed organizzativa del nuovo Governo regionale e nell'attività dell'Assessore competente in materia”.

FM