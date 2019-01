Regione -La Valle d'Aosta aderisce al progetto Life Wolfalps EU

La Valle d'Aosta tramite la dellibera approvato oogi dalla Giunta regional la proposta di adesione al progetto Life Wolfalps EU, per la gestione del lupo.

Life WolfAlps, ha consentito di sviluppare metodologie comuni per il monitoraggio della specie lupo in modo da avere la migliore conoscenza possibile della sua consistenza e distribuzione. La Valle d’Aosta, pur non partecipando direttamente al progetto come partner, ha collaborato ad alcune attività e ha partecipato a eventi formativi e divulgativi.

Il provvedimento è stato adottato per dare una risposta concreta all'espansione della specie lupo registrata negli ultimi anni e del conseguente aumento dei problemi di convivenza con le attività antropiche. Il nuovo progetto, che coinvolge diversi Paesi alpini dell’Unione europea, si pone come obiettivo principale la ricerca della diminuzione dei conflitti in atto tra il lupo e le popolazioni alpine, soprattutto agricoltori e cacciatori.

"Per quanto riguarda la Valle d’Aosta – spiega l’Assessore all'Ambiente Albert Chatrian – i punti maggiormente qualificanti del progetto riguardano, oltre all’attività di monitoraggio da attuarsi tramite personale forestale con il coinvolgimento dei cacciatori e il coordinamento di un tecnico faunistico, l’istituzione di 2 unità di pronto intervento in caso di attacco di lupo, le Wolf Intervention Unit – WIU, adeguatamente formate da esperti zootecnici.

I candidati partner del progetto, oltre alla Regione autonoma Valle d’Aosta, sono: la Regione Piemonte e alcuni parchi regionali piemontesi, tra cui il Parco regionale delle alpi marittime, le Regioni Liguria e Lombardia, il Museo delle Scienze di Trento, i Carabinieri forestali, il Parco nazionale del Mercantour, l'Office National de la chasse e de la Faune Sauvage, l'Austria e la Slovenia.

La durata del progetto è di 5 anni – aggiunge l’Assessore Chatrian - e il budget ipotizzato per la Valle d’Aosta è di 485 mila euro, di cui il 60% concesso dall’Unione europea.

La partecipazione della Valle d’Aosta a questa nuova edizione del progetto LIFE WOLFALPS EU è molto interessante per poter affrontare le attuali emergenti problematiche di gestione della specie lupo in un ottica di condivisione e sinergia con le realtà territoriali confinanti, con la convinzione che tale partecipazione possa apportare inoltre elementi di novità e crescita nel settore dell’allevamento ovi-caprino".

La proposta di progetto sarà presentata a fine gennaio. Se accolta, il progetto partirà a settembre 2019 per concludersi ad agosto 2024.