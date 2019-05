Regione - Epav “basta agli attacchi da chi lavora solo per distruggere’

Sale la tensione all’interno della maggioranza che sostiene in Regione la giunta Fosson, questa mattina Epav, rappresentata in consiglio da Mauro Baccega, tramite la loro pagina Facebook non lesinano critiche, a Leonardo La Torre, considerato da molti il ‘grande manovratore’.

‘Adesso basta. - Esordiscono da Epav nel post

Crediamo sia ora di porre fine agli attacchi sconsiderati da parte di chi si è fatto escludere dal quadro politico e di chi negli ultimi cinque anni ha lavorato solo per distruggere.

Crediamo che il rispetto verso i valdostani ed il loro futuro, si debba esprimere con fatti concreti e attraverso la buona amministrazione, così come l’attuale Giunta regionale sta facendo.

Per questo non possiamo che stigmatizzare il richiamo a “staccare la spina” rappresentato da chi continua a speculare sulla testa dei cittadini riproponendo quelle logiche spartitorie che il progetto di Federazione degli Autonomisti vuole definitivamente superare.

La responsabilità che si sono assunti i componenti dell’attuale maggioranza è un fatto concreto e sarebbe quanto mai dannoso per la nostra comunità interrompere l’azione in atto, mettendo ambizioni personali davanti alle necessità del bene comune.

La Valle d’Aosta ha infatti bisogno di continuità amministrativa per proseguire l’obiettivo di dare rilancio a settori cardine dell’economia valdostana quali l’agricoltura, il turismo, la sanità, l’edilizia e per dare attuazione a politiche che portino all’incremento del PIL regionale e all’aumento dei posti di lavoro nei nostri settori strategici.

Pertanto, il Movimento EPAV fa appello a tutte le forze responsabili affinché si riesca a lavorare con coerenza, coraggio ed umiltà per costruire un futuro che guardi ai veri bisogni dei cittadini, nella consapevolezza che mai come in questo momento la Valle d'Aosta ha bisogno di buona politica’.