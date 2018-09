Regione - Approvato lo Schema di intesa per l’organizzazione della Presidenza italiana della Strategia europea per la Regione alpina per l’anno 2019

La Giunta regionale ha approvato, questa mattina, lo schema di intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, le Regioni Autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e le Province autonome Trento e Bolzano per la programmazione, l’organizzazione e la gestione della Presidenza italiana della Strategia europea per la Regione alpina per l’anno 2019, prendendo atto del programma di massima, comprendente un calendario indicativo, suscettibile di modifiche, delle attività della Presidenza italiana di EUSALP, presentato da Regione Lombardia, e impegnando per l’organizzazione degli eventi in Valle d’Aosta, da tenersi indicativamente nel maggio del 2019, l’importo massimo di 30 mila euro.

La Giunta regionale ha proposto al Consiglio regionale di procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione in seno alla Commissione paritetica.