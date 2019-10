Questa domenica appuntamento con l'enogastronomia al "Marché au Fort"

Questa domenica, 13 ottobre, dalle 9.30 alle 18, il Borgo di Bard ospiterà il Marché au Fort, mostra-mercato alla scoperta delle eccellenze agroalimentari valdostane.

Il Marché accoglierà circa 100 espositori a rappresentare le produzioni della filiera agroalimentare della nostra regione: dai salumi ai formaggi, dal miele ai prodotti da forno, dalle carni ai vini e alle produzioni ortofrutticole, risultato del lavoro portato avanti con impegno dagli agricoltori e dai produttori dove storia e tradizioni si legano alle tecniche di coltivazione e produzione così da raggiungere livelli di eccellenza.

Anche per l’edizione 2019, la Chambre valdôtaine per incentivare la conoscenza e la diffusione dei prodotti enogastronomici del territorio, propone l’Iniziativa "Sapori valdostani offerti dalla Chambre". I visitatori che completeranno l’apposita Tessera punti in distribuzione presso gli espositori aderenti all’iniziativa, potranno usufruire di un Buono prodotti del valore di 10 euro ogni 50 euro di spesa effettuata al Marché. Il buono potrà essere ritirato presso i punti appositamente allestiti lungo il percorso e dovrà essere utilizzato presso un unico espositore.

Nel corso dell’intera giornata, nel Borgo di Bard, sono previste diverse attività divulgative e laboratoriali legate in particolare alle diverse varietà della mela coltivata in Valle d’Aosta, nonché animazioni itineranti, visite guidate a Casa Nicole, ai musei, alle prigioni e alle esposizioni del Forte.

Grazie alla collaborazione della Società Grand Saint Bernard – le Tunnel, i visitatori del Marché au Fort che acquistano il biglietto A/R al tunnel del Gran San Bernardo ed effettuano acquisti per un importo minimo di euro 15 potranno ricevere un passaggio omaggio per il Traforo. Per beneficiare del passaggio omaggio, i visitatori del Marché devono presentare alla biglietteria del Traforo, oltre al biglietto A/R acquistato, il Coupon Passage Hommage che si può richiedere al Marché presso i punti indicati in loco.

Come avviene ormai da alcuni anni nella giornata di Marché au Fort ad Antey Saint-André, si svolgerà MeleVallée, iniziativa dedicata alle mele che inizierà già sabato 12 ottobre.