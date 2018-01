Le candidature per le politiche agitano le acque nei principali due poli della politica valdostana

Acque agitate nei due principali blocchi politici della Valle d’Aosta, a creare malumori in entrambe le formazioni sono le candidature per le prossime elezioni politiche del 4 marzo.

All’interno della compagine che sostiene il governo Vierin in Regione, formata da UV, UVP, Pd e Epav, se la quasi certa candidatura al Senato di Albert Laniéce non ha creato problemi, quella per la Camera sta mettendo in seria difficoltà gli alleati di maggioranza.

Lo scontro è tra Uvp che propone alla carica di deputato Andrea Rosset, ex presidente del Consiglio Valle e la dirigente nazionale delle Acli Paola Vacchina, proposta dal Pd, che potrebbe portare ad una clamorosa rottura tra le forze che sostengono il governo regionale. La resa dei conti è presumibilmente rimandata a lunedì, quando riprenderanno i tavoli di confronto dopo la pausa dovuta alla partecipazione di molti esponenti politici all'Arbre de Noel di Parigi.

Tra le forze di minoranza lo scontro è per la scelta del candidato al Senato, dopo che ieri è stato raggiunto un accordo su Giampaolo Marcoz per la Camera. Luciano Caveri fondatore di Mouv preme per essere il prescelto, ma Alpe vorrebbe mettere in campo una donna ed esponente della società civile in ambito sociale.

