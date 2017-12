Pellegrino-Noeckler, sesto titolo italiano nella KO Sprint

Sesto successo nelle ultime sette edizioni per coppia Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler nella KO Sprint dei Campionati Italiani Assoluti, svoltasi ieri a Fiera di Primiero, secondi sono stati l'altoatesino Michael Hellweger e il veneto Sergio Rigoni, terzi gli Alpini Giacomo Gabrielli ed Enrico Nizzi, entrambi trentini.

La finale è stata dominta dai vincitori, abili a controllare in zona cambio i ritmi della gara e a operare l'allungo decisivo nella fase calda, mentre Pasini/Rastelli si sono ritrovati a inseguire la concorrenza per cercare di sfruttare qualsiasi segnale di cedimento da parte dei concorrenti che li precedevano.



Al femminile rimonta supersonica di Giulia Stuerz dopo la caduta della compagna di squadra Ilaria Debertolis, un altro titolo per le Fiamme Oro che si affianca a quello maschile. Seconda posizione per le Fiamme Gialle con Greta Laurent e Lucia Scardoni, mentre le Carabiniere Debora Roncari e Gaia Vuerich conquistano il terzo posto dopo essere state a lungo in testa.



“Abbiamo deciso di impostare così la gara, volevo dare a “Didi” la possibilità di correre l’ultima frazione con le sue gambe per cercare le sensazioni giuste. - Federico Pellegrino - Mi ha dato il cambio ancora in testa ed ho cercato di finire il lavoro al meglio. Tutto come da programma, le gambe sembrano esserci e competere qui è sempre speciale. Mi piace meno partire per Fiera di Primiero ancora con il pranzo di Natale sullo stomaco, ma se i risultati sono questi…”.



“Non abbiamo rischiato niente, siamo sempre stati primi o secondi, ma qui bisogna fare attenzione perché l’imprevisto è dietro l’angolo. - Dietmar Noeckler - Ora spero di partire bene al Tour e di arrivare in condizione in Val di Fiemme”.

I due sono stati festeggiati anche con un “bacio in diretta” delle rispettive fidanzate Ilaria Debertolis, compagna di “Didi” Noeckler, e Greta Laurent, di Federico Pellegrino.