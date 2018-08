Courmayeur Scienza in Vetta - Day by Day Primo giorno

Inizia oggi ‘Scienza in Vetta’ a Courmayeur, queste le principali conferenze di del primo giorno:

Maserati Mountain Lounge h. 11,30 Il mostro e la montagna - La scienza delle creature immaginarie Michele Bellone, divulgatore scientifico Draghi, chimere e grifoni, fino al più contemporaneo bigfoot e il dahu delle Alpi. Le montagne han-no ospitato diverse creature leggendarie, ma c'è qualcosa di reale in questi miti? Un viaggio nell'immaginario, fra geomitologia, dragologia e criptozoologia.

Maserati Mountain Lounge h. 18,30 Scalare le vette della scienza: in laboratorio come in montagna? Alberto Mantovani, scienziato Attraverso il racconto parallelo delle sue esperienze di alpinista e di scienziato, in un viaggio tra nuove terapie contro il cancro, vaccini e vette conquistate e no, il professor Mantovani, che è il ricer-catore operante in Italia più citato nella letteratura scientifica internazionale, ci trasmetterà il senso dell’avventura tipico della scienza, l’entusiasmo e la passione che la caratterizzano, insieme alla fati-ca, agli scoraggiamenti, ai fallimenti, così simili a quelli vissuti da chi ama la montagna.

Maserati Mountain Lounge h. 21 La sfida dello spazio: superare i propri limiti Paolo Nespoli, astronauta La Stazione spaziale internazionale, che gira intorno al nostro pianeta a 400 chilometri di altezza e a una velocità di oltre 27mila chilometri orari, è un imponente laboratorio scientifico. "Un luogo importante non solo per le agenzie spaziali, ma per tutto il mondo", come afferma Paolo Nespoli, "lassù, infatti, si riescono a fare cose che sulla Terra sono impossibili». Paolo è partito il 28 luglio 2017 a bordo della Soyuz MS-05 per la sua terza missione, grazie ad un contratto bilaterale tra la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana che coinvolge gli astronauti dell'ESA. In orbita ha portato a termine oltre 60 esperimenti durante la missione Vita, acronimo di Vitalità, Innovazione, Tecnologia ed Abilità. È atterrato il 14 dicembre 2017 dopo 139 giorni in assenza di gravità. Con 313 giorni nello spazio totali attraverso le tre missioni, Paolo è il secondo astronauta ESA con più esperienza. Insieme a lui, oltre a parlare di esperimenti scientifici in orbita, ricostruiremo le caratteristiche salienti della formazione e preparazione di un astronauta, le attuali finalità delle missioni spaziali presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e le prospettive delle esplorazioni spaziali nei prossimi decenni.

Località Ermitage h. 22.30 Osservazione astronomica: a guardar le stelle Con Adrian Fartade - Con i suoi racconti giornalieri dello spazio, Adrian Fartade ha conquistato il pubblico di YouTube. Ogni mattina, i suoi Astrocafè sono guardati da migliaia di ragazzi durante la colazione o nel viaggio per andare a scuola e gli spettacoli non sono da meno. Grazie al suo stile accattivante, riesce a coin-volgere il pubblico nei racconti di una scienza tanto affascinante quanto ancora poco conosciuta. A Scienza in vetta, Adrian Fartdae ci accompagnerà alla scoperta delle stelle in una conferenza in not-turna con osservazione astronomica.

Tutte le informazioni sulla manifestazione e l’elenco di tutte le attività sul sito http://www.courmayeurmontblanc.it/eventi/dettaglio/scienze_in_vetta,1434.html

