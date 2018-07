Chambre - Aperte le iscrizioni per la partecipazione di imprese valdostane al Salone del Gusto di Torino e al TTG di Rimini

La Chambre Valdôtaine ha emesso gli avvisi per la partecipazione di imprese valdostane al Salone del Gusto di Torino e al TTG di Rimini.

In collaborazione con l’Assessorato agricoltura organizza la partecipazione a Terra Madre - Salone del Gusto 2018, organizzato da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino dal 20 al 24 settembre, che avrà come tema Food for Change, il ruolo del cibo come agente di cambiamenti ambientali e sociali.

Nel 2018 l’evento tornerà a svolgersi presso il Lingotto Fiere, dove saranno allestiti il Mercato italiano e quello internazionale e dove saranno allocate le postazioni da destinare agli espositori.

Per l’occasione, a lato di uno spazio istituzionale Valle d’Aosta, dove saranno promossi e valorizzati i prodotti di eccellenza del territorio, sarà allestita una zona bancarelle dedicata alle imprese valdostane che desiderano esporre e vendere i propri prodotti. Al fine di supportare tale presenza la Chambre, ha pubblicato un avviso di interesse i cui dettagli sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio all’indirizzo: http://www.ao.camcom.it/salone-del-gusto.aspx Le richieste di partecipazione potranno essere presentate dal 23 al 27 luglio 2018.

Sempre la Chambre organizza, in collaborazione con l’Assessorato Turismo della Regione Valle d’Aosta nell’ambito del progetto BUYVDA, la partecipazione delle imprese valdostane a TTG Travel Experience 2018, manifestazione italiana di riferimento per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, che si terrà a Rimini dal 10 al 12 ottobre .

TTG Travel Experience è l’unica fiera in Italia totalmente B2B che permette di incontrare le più qualificate aziende che intermediano il prodotto turistico nazionale e internazionale ed è il più grande marketplace al mondo dell’offerta e della creatività italiana per i mercati internazionali.

Per supportare la presenza delle realtà turistiche valdostane all’iniziativa sarà allestita un’area collettiva Valle d’Aosta che prevede uno spazio promozionale istituzionale e una a zona contrattazione che potrà ospitare fino a un massimo di 16 postazioni lavoro per gli incontri B2B. Al fine di individuare i soggetti interessati a partecipare all’iniziativa la Chambre ha pubblicato un avviso i cui dettagli sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio all’indirizzo: http://www.ao.camcom.it/ttg-rimini.aspx

Le richieste di partecipazione potranno essere presentate dal 23 al 27 luglio 2018.

Entrambe le iniziative si inserisce nelle attività del progetto “VDA-Passport - Progetto per l’Internazionalizzazione e la promozione di partenariati tra imprese in Valle d’Aosta”