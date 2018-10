Aosta - Fino a domenica torna “ART & CIOCC - IL TOUR DEI CIOCCOLATIERI”

È stata inagurata questa mattina alle 11.00, in piazza Narbonne ad Aosta “Art & Ciocc.” – Il tour deicioccolatieri”.L' evento promosso dal Comune di Aosta e organizzato dalla società Mark. Co. & Co. in collaborazione con Confcommercio Valle d’Aosta, giunta alla undicesima edizione porterà nella città capoluogo il migliori ciocciolatieri d'Italia.

Per quattro giorni si potranno gustare tante golosità, specialità regionali e ammirare piccoli e grandi sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palatosenza mai tralasciare salute e benessere.

In piazza Narbonne si trovera anche il Cioccolato di Modica, che oltre alla qualità e l’alta percentuale di cacao monorigine, conserva l’antica lavorazione di origine settecentesca prevede una lavorazione della pasta di cacao “a freddo”. La fama mondiale di questo straordinario prodotto sta nella semplicitàdella lavorazione, nella masticazione granulosa e friabile grazie sia alla mancanza della fase di concaggio che allo zucchero che si presenta in cristalli, e nell'assenza di sostanze estrane.

L’edizione 2018 vedrà la presenza di 17 stand, tra i quali anche uno di un’impresavaldostana, con i maestri del cioccolato che proporranno il prelibato alimento in tutte le sue forme ogni giorno dalle 9 alle 20, mentre sabatosera l’appuntamento con la dolcezza sarà fino alle 24.

"Come già negli scorsi anni – commenta la vicesindaco con delega alle Attività produttive, Antonella Marcoz - abbiamo accolto con piacere la proposta di ospitare il tour dei cioccolatieri in quanto la reputiamo una manifestazione capace di contribuire ad animare la città in un periodo tradizionalmente meno frequentato dai visitatori, così come di lanciare idealmente ilperiodo degli eventi natalizi che debutterà con l’accensione dell’albero in piazza e l’inaugurazione del Marché Vert Noël.

Il cambio di sede, dettato dal contemporaneo programma di eventi organizzato dall’ANA in piazza Chanoux, rientra, comunque, nel disegno dell’Amministrazione comunale di valorizzarealtre piazze e spazi di Aosta, in modo da allargare le aree di interesse del centro storico e delle zone immediatamente limitrofe, e da consentire ai turisti di conoscere e, nel caso dei residenti, di riappropriarsi di importanti siti spesso a due passi da piazza Chanoux e dagli altri principali monumenti cittadini".