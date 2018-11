Aosta - ADAVA cerca un 'Babbo Natale' per il Marchè Vert de Noel

In vista della oramai prossima apertura del Marchè Vert de Noel, ADAVA l'associazione degli albergatori della Valle d'Aosta, per il pomeriggio di giovedì 15 novembre organizza un casting per cercare un Babbo Natale.

"Non serve un curriculum particolare - si legge in una nota - ma occorrono presenza fisica, capacità di relazionarsi con i bimbi e l'immancabile allegria che caratterizza il personaggio che ogni bambino attende nella notte più magica dell'anno".

Il Babbo Natale avrà il compito di presiedere e animare la casetta allestita all'interno del percorso del Marché Vert Noël per tre ore al giorno, dalle 14 alle 17, nei fine settimana e durante alcuni giorni clou delle festività. L'abito di scena sarà fornito dall'Adava. E' previsto un compenso.