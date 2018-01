Tourisme et innovation - Les CCI Alpmed réunies à Aoste

Rendez-vous le 30 janvier 2018 à Aoste pour l’Assemblée Générale de l’Association "Les CCI Alpmed" présidée par le Président de la Chambre Valdôtaine, Nicola Rosset.

La Réunion à représenté l’occasion pour les Présidents de la CCI Provence Alpes Côte-d’Azur, Jacques Bianchi, de la CCI de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Guy Métral, de Unioncamere Sardegna, Agostino Cicalò et de Unioncamere Piemonte, Ferruccio Dardanello de visiter la millénaire Foire de Saint-Ours et de se confronter sur des possibles nouvelles collaborations dans les domaines du tourisme, de la culture et de l’artisanat de tradition. À ce propos l’Assemblée Générale à discuté de possibles projets communs pour la promotion du tourisme d’expérience et du tourisme d’entreprise dans les Régions Alpmed, ainsi que la participation à différent projets européens dans les thèmes de l’innovation, de l’apprentissage. L’assemblée a approuvé aussi la nouvelle conception graphique du site internet www.cci-alpmed.eu qui sera bientôt mis en ligne pour relancer l’action et l’image de l’Association.

L’Eurorégion Alpmed couvre un territoire d’environ 142.000 km² avec près de 20 millions d’habitants, 2 millions d’entreprises et un PIB d’environ 550 milliards d’euros. L’Association Sans But Lucratif « Les CCI ALPMED ASBL » peut compter sur la participation de régions françaises et italiennes : Auvergne-Rhône-Alpes, Ligurie, Piémont, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Sardaigne et Vallée d’Aoste.

"L’Association - souligne la Chambre - est consciente du fort potentiel de son territoire lié d’une part à son environnement et d’autre part à son emplacement géographique privilégié, entre mer et montagne, sur les rives de la Méditerranée et au cœur des Alpes. Cette position ouvre un large champ de possibilités tant aux entreprises qu’aux habitants qui la composent. C’est pourquoi, le tourisme représente un des secteurs principaux identifiés par Les Cci d’Alpmed. Il est complémentaire de celui de l’innovation, du numérique et de l’aménagement du territoire ainsi que de l’élaboration de projets européens communs. Pour cette raison elle favorise particulièrement la coopération et l’échange dans ces différents domaines".

La Redaction